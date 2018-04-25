عزت العلايلى: أشعر بالفخر على خشبة المسرح

أعرب الفنان القدير عزت العلايلى عن سعادته البالغة بتكريمه، من قبل الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء أمس الثلاثاء، وإهدائه درع الرواد وشهادة تقدير عن مجمل أعماله وتاريخه الفنى، فى احتفالية ضخمة داخل المسرح القومى للموسيقى والفنون الشعبية، بحضور الفنان خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومي.



من جانبه، توجه «العلايلى» بالشكر إلى وزيرة الثقافة، وقدم التحية للعاملين بالمسرح القومى، وكل من سانده خلال مسيرته الفنية، مؤكدًا سعادته بالتكريم واعتزازه بالأعمال التى قدمها على خشبة المسرح العريق، وأشار إلى الفخر بمعاصرة عباقرة فنون الدراما فى التأليف والتمثيل والإخراج الذين أثروا هذا المجال.



وأعلن الفنان يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومي، أنه اتفق مع «العلايلي» على تقديم عمل مسرحي، خلال هذا العام يعود به إلى الساحة بعد غياب دام 12 عامًا، منذ عرض آخر أعماله المسرحية «أهلا يا بكوات»، تأليف الكاتب لينين الرملي عام 2006.



وقالت وزيرة الثقافة إن «العلايلى» أحد رموز فن الدراما فى مصر والوطن العربى، وتميز بمسيرته التى ضمت أعمالًا ستظل خالدة فى ذاكرة تاريخ الفنون، مؤكدة أن أسلوبه فى تجسيد الشخصيات أثر بشكل مباشر فى أداء أجيال من الفنانين.



وأعلنت عن إعداد خطة لتكريم اثنين من نجوم الفنون والثقافة شهريًا، تقديرًا للعظماء المبدعين على أن يكون أحدهما لاسم قامة رحلت عن دنيانا.



وكانت الاحتفالية تضمنت فيلمًا تسجيليًا بعنوان «عزت العلايلي.. ابن الأرض الطيبة»، استعرض مشواره الفنى، وأهم أعماله، إلى جانب فقرة غنائية، قدمتها الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ضمت مختارات من أشهر المؤلفات التراثية.



حضر الحفل عدد كبير من محبى العلايلى والإعلاميين وزملائه الفنانين منهم سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، سمير صبري، رجاء حسين، إلهام شاهين، مجدى صبحي.