«سويد»: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق استعدادًا لرمضان

أكد محمد سويد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب من وزارة التموين والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية وعلى الأسواق استعدادا لشهر رمضان الكريم.



وأضاف سويد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الأجهزة الرقابية ستقوم بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توفير السلع للمواطنين طوال شهر رمضان، وأن الوزير طالب باستمرار وتكثيف الحملات على الأسواق صباحا ومساء بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة المعنية بالمحافظات، خلال شهر رمضان ومتابعة مستودعات البوتاجاز والكميات الواردة لها والموزعين التابعين يوميا، لتغطية كافة المناطق دون حدوث أية اختناقات ومتابعة محطات خدمة وتموين السيارات لتوافر كافة المنتجات البترولية بالأسعار المقررة.