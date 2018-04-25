أطلق النار على نفسه.. واتهم غريمه بإحداث إصابته

أصاب شاب نفسه بطلق خرطوش، لإجبار مواطن على التنازل عن قضية إحداث عاهة مستديمة ضد والده بقرية شنوفة فى المنوفية.



تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة؛ بوجود شخص مصاب بطلق ناري بناحية شنوفة بدائرة مركز شبين الكوم.



بالانتقال والفحص تبين إصابة المدعو «ك.ن.م.ب»، 18 سنة عاطل بطلق خرطوش بالذراع الأيسر، وبسؤاله اتهم "م.ا.ع" 16 عامًا، عاطل، بإحداث إصابته من سلاح ناري كان بحوزته، لخلافات بينهما بسبب اتهام المشكو في حقه لوالده "ن.م.ب" في القضية رقم 16123 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2017 بإحداث «عاهة مستديمة»، المحبوس احتياطيًا بسجن شبين.



تمكنت وحدة مباحث شبين الكوم من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أنكر مانسب إليه واتهم المبلغ بإحداث إصابته بنفسه، لإجباره على التنازل عن القضية المشار إليها.



بإعادة مناقشة المبلغ اعترف بما جاء بأقوال المشكو فى حقه، وأرشد عن السلاح المستخدم «فرد خرطوش»، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.



حُرر عن الواقعة المحضر رقم 5567 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.