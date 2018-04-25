تحرير 1428 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالقليوبية

شنت إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير1428 مخالفة مرورية.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد درويش، مدير المرور بالمديرية، بشن حملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري أسفرت عن تحرير 1428 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية منها تحرير 233 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 19700 جنيه وسحب 65 دراجة نارية وحجز 13 دراجة أخري.



كما تم شن حملة بمطالع ومنازل الطريق الدائري بقليوب أسفرت عن سحب 33 رخصة سيارة تسير دون رخصة وتحصيل 2850 جنيهًا.



وحُررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وتولت النيابة العامة التحقيق.