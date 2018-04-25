شيخ قبيلة: مواجهة الإرهاب بسيناء انتصار جديد للجيش

هنأ الشيخ حسن عتيق، رئيس قبيلة "حجوج" بسيناء، الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والشعب المصرى وأهالي سيناء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.



وقال في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن الدور الذي أدته القوات المسلحة الآن في مواجهة الجماعات الإرهابية في سيناء لا يقل أهمية عن انتصارتها السابقة، إنما هو إنجاز جديد يضاف إلى سجلات انتصاراتها السابقة.



وأضاف: الجيش هو العمود الفقري للدولة، ونحن نراهن عليه في تلك المرحلة في تطهير سيناء من قوى الشر التي تحيط بها، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة نرى فيها الازدهار والتقدم.