الرئيس الإيرانى: مستعدون للدفاع عن السعودية بعد تصريحات «ترامب»

قال الرئيس الإيرانى حسن روحاني، إن "الرئيس الأمريكي، لا يتردد عن الحديث بصراحة أن بقاء بلاده في سوريا أو عدم بقائها، يعتمد على المال الذي يدفعه الآخرون له، ولذلك فإن ترامب والجيش الأمريكي يبحثان عن مصادر مالية لنهبها".



وأضاف روحانى، أن ترامب يقول لولانا فإنكم غير قادرين على البقاء لأسبوع واحد، لماذا غير قادرين على البقاء؟، الشعب العراقي سيدافع عن العراق ونحن مستعدون للدفاع عن العراق، والشعب السعودي سيدافع عن السعودية، ونحن مستعدون للدفاع عن السعودية، نحن مستعدون للدفاع عن المنطقة".

