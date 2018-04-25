روسيا تُسقط طائرتين دون طيار في «حميميم» بسوريا

أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرجي رودسكوي، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتان دون طيار، تم إطلاقهما من قبل المسلحين، بالقرب من منطقة مطار حميميم في سوريا.



وقال "في الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء، رصدت الدفاعت الجوية الروسية وأسقطت طائرتان دون طيار للمسلحين على مسافة 10 كيلومترات من مطار حميميم".



وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات من الأسطول البحري في العمليات القتالية في سوريا إلى جانب الجيش السوري، بناء على طلب رسمي من الرئيس السوري، بشار الأسد، بالتوازي مع جهود تبذلها روسيا في الساحة الدبلوماسية، أدت حتى الآن، إلى إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، حيث يشارك المراقبون الروس ووحدات الشرطة العسكرية الروسية في الحفاظ على الأمن بتلك المناطق.



