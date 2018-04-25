حبس عادل إمام 15 يومًا فى «عوالم خفية»

علم «الدستور» من أحد المصادر المقربة من أسرة مسلسل «عوالم خفية»، أن عادل إمام يتعرض للحبس خلال الحلقات الأولى من العمل، بعد أن ينشر تحقيقًا صحفيًا عن أحد رجال الدولة يتهمه فيه بالفساد.



ويتعرض عادل إمام للحبس 15 يومًا، على ذمة القضية، ويخرج منها بعد أول مرافعة، وإثبات صحة ما كتبه بالوثائق والمستندات، ويكشف أمام الجميع أنه لديه العديد من المستندات التى تمس بعض الشخصيات التى تتولى مناصب كبيرة فى الدولة.



"عوالم خفية" يشارك فيه كل من بشرى، وهبة مجدى، وفتحى عبدالوهاب، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد وفيق، وسمير غانم، من إخراج رامى إمام.