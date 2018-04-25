القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
عالم
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 10:12 ص

الاتحاد الأوروبى يتبرع بـ11 مليون يورو للشعب السوري

فيديريكا موجيريني
فيديريكا موجيريني
مروة عنبر
dostor.org/2143120

صرحت المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، بأن الاتحاد الأوروبي تبرع بـ11 مليار يورو، للشعب السوري، منذ بداية الأزمة.

وقالت موجيريني، في تصريح للصحفيين قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا، اليوم،: "11 مليار يورو تبرع الاتحاد الأوروبي بها للشعب السوري، منذ بداية الأزمة حتى الآن".

وتصل بروكسل وفود أكثر من 80 دولة للمشاركة في مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة يومي 24،25 أبريل برئاسة الاتحاد الأوروبي.

ويبحث المؤتمر مسائل دعم 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري مهجرين خارج البلاد، بالإضافة إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للسوريين في داخل البلاد وفي البلدان المجاورة، فضلا عن مساعدة البلدان المستضيفة للاجئين السوريين كلبنان والأردن وتركيا.

وسيشارك فيه منظمات حكومية وغير حكومية وأكثر من 85 دولة.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ اسبوع

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ أقل من شهر

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ أقل من شهر

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ أقل من شهر

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ أقل من شهر

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

الآن

قطر تنقل مسلحين إلى ليبيا لعرقلة تحرير درنة

شاهد.. الصور الأولى من موقع انفجار أسطوانة غاز بعقار فى المرج

ضبط شبكة «دعارة» تقودها أم ونجلها بالمنصورة

اليوم.. حفل على الحجار فى ساقية الصاوى

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

الشرطة الماليزية تنشر صورة جديدة لأحد المشتبه فيهما فى اغتيال «البطش»

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

ألبومات الصور

نهائى دورى مراكز الشباب للصم

ختام فعاليات مبادرة مجابهة التطرف والإرهاب بجامعة المنصورة (صور)

ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بـ«بنى عبيد»

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

الشرطة الماليزية تنشر صورة جديدة لأحد المشتبه فيهما فى اغتيال «البطش»

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

كشكول

رياض أطفال الإسكندرية واللجنة الوطنية لليونسكو تحتفلان باليوم العالمى للكتاب

محلب رئيسا لجمعية خريجي هندسة القاهرة

آداب الإسكندرية تنظم يوم اليتيم لذوى الاحتياجات الخاصة

جامعة الأزهر توعي الطلاب ضد التطرف

المهندس محمد السويدي عضوا خارجيا لمجلس جامعة حلوان

الأمصار

روسيا ترفض دخول قوات قطرية في سوريا

موجريني: الاتحاد الأوروبي تبرع بـ 11 مليار يورو لسوريا

كوريا لشمالية تدين الاتهامات الأمريكية حول حقوق الإنسان

إندونيسيا: مصرع 10 أشخاص في حريق بئر نفط

رئيس «عشائر صلاح الدين» يروي تفاصيل نقل جثمان صدام حسين

منوعات

محمد صلاح يتصدر «تويتر» بإشادت نجوم الكرة حول العالم (صور)

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

بطانية هائلة الحجم تكريمًا لنيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك