«تصديري الحاصلات»: مصر اتخذت كل الإجراءات للسماح بتصدير الجوافة

قال المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن مصر اتخذت كل الإجراءات والاشتراطات التى تسمح بتصدير جوافة خالية من المبيدات، تمهيدا لاستئناف الصادرات من الجوافة مع الموسم الجديد أسوة بالفلفل والفراولة في الموسم التصديري الجديد.



وقال في تصريحات لـ "الدستور" إن المجلس التصدير سيتخذ إجراءات مشددة مع المصدرين والالتزام بالمواصفات للصادرات المصرية وإتباع الإجراءات الخاصة بالمملكة العربية السعودية بشأن الصادرات إليها.

