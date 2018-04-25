سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة، سيولة مرورية وسط تواجد أمنى فى كل الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية وإزالة أى معوقات مرورية.



وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد انتظاما بحركة السيارات، كما شهد محيط جامعة القاهرة بالسيارات سيولة مرورية.



وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظاما بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.