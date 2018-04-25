القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
مصر
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 10:08 ص

«مكافحة الإدمان»: «صلاح» و«حماقى» شاركا فى الحملة دون مقابل

محمد صلاح و الفنان
محمد صلاح و الفنان محمد حماقى
ولاء جمال
dostor.org/2143114

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، أن محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، شارك فى حملة "أنت أقوى من المخدرات" متطوعًا ومن دون أى مقابل أو أجر، لإيمانه بأهمية القضية ورغبته فى حماية الشباب المصرى من مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، وذلك ضمن سلسلة إعلانات يقوم بها باعتبارها عملًا قوميًا.

وأشار إلى أن الفنان محمد حماقى شارك فى الإعلان الأخير للحملة بأغنية مناهضة لتعاطى المخدرات متطوعًا أيضًا ومن دون أى مقابل مادى.

وأوضح الصندوق فى بيان، اليوم الأربعاء، أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح، حققت نجاحًا كبيرًا فى زيادة عدد المكالمات الواردة إلى الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث وصلت إلى 550 مكالمة يوميًا، لتلقى خدمات العلاج والمشورة بالمجان وفى سرية تامة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن

منذ يومين

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة

منذ يومين

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام

منذ 4 أيام

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة

منذ 4 أيام

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام

منذ 6 أيام

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟

الآن

قطر تنقل مسلحين إلى ليبيا لعرقلة تحرير درنة

شاهد.. الصور الأولى من موقع انفجار أسطوانة غاز بعقار فى المرج

ضبط شبكة «دعارة» تقودها أم ونجلها بالمنصورة

اليوم.. حفل على الحجار فى ساقية الصاوى

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

الشرطة الماليزية تنشر صورة جديدة لأحد المشتبه فيهما فى اغتيال «البطش»

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

ألبومات الصور

نهائى دورى مراكز الشباب للصم

ختام فعاليات مبادرة مجابهة التطرف والإرهاب بجامعة المنصورة (صور)

ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بـ«بنى عبيد»

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

الشرطة الماليزية تنشر صورة جديدة لأحد المشتبه فيهما فى اغتيال «البطش»

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

كشكول

رياض أطفال الإسكندرية واللجنة الوطنية لليونسكو تحتفلان باليوم العالمى للكتاب

محلب رئيسا لجمعية خريجي هندسة القاهرة

آداب الإسكندرية تنظم يوم اليتيم لذوى الاحتياجات الخاصة

جامعة الأزهر توعي الطلاب ضد التطرف

المهندس محمد السويدي عضوا خارجيا لمجلس جامعة حلوان

الأمصار

روسيا ترفض دخول قوات قطرية في سوريا

موجريني: الاتحاد الأوروبي تبرع بـ 11 مليار يورو لسوريا

كوريا لشمالية تدين الاتهامات الأمريكية حول حقوق الإنسان

إندونيسيا: مصرع 10 أشخاص في حريق بئر نفط

رئيس «عشائر صلاح الدين» يروي تفاصيل نقل جثمان صدام حسين

منوعات

محمد صلاح يتصدر «تويتر» بإشادت نجوم الكرة حول العالم (صور)

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

بطانية هائلة الحجم تكريمًا لنيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك