«مكافحة الإدمان»: «صلاح» و«حماقى» شاركا فى الحملة دون مقابل

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، أن محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، شارك فى حملة "أنت أقوى من المخدرات" متطوعًا ومن دون أى مقابل أو أجر، لإيمانه بأهمية القضية ورغبته فى حماية الشباب المصرى من مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، وذلك ضمن سلسلة إعلانات يقوم بها باعتبارها عملًا قوميًا.



وأشار إلى أن الفنان محمد حماقى شارك فى الإعلان الأخير للحملة بأغنية مناهضة لتعاطى المخدرات متطوعًا أيضًا ومن دون أى مقابل مادى.



وأوضح الصندوق فى بيان، اليوم الأربعاء، أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح، حققت نجاحًا كبيرًا فى زيادة عدد المكالمات الواردة إلى الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث وصلت إلى 550 مكالمة يوميًا، لتلقى خدمات العلاج والمشورة بالمجان وفى سرية تامة.