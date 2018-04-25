وصول ممثلي 118 دولة إلى سوتشي للمشاركة بالاجتماع الدولي التاسع

أعلن رئيس مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، اليوم، عن وصول ممثلي 118 دولة إلى سوتشي من أجل المشاركة في الاجتماع الدولي التاسع الرفيع المستوى لشؤون الأمن.



وقال باتروشيف خلال افتتاح الاجتماع "اليوم وصل إلى سوتشي وفد من الأمم المتحدة و118 دولة".



وأضاف باتروشيف أن المستوى المهني العالي للمشاركين، والتغطية الجغرافية الواسعة للدول الموجودة تؤكد أن المبادرة الروسية بإجراء هذه اللقاءات تحتفظ بشعبيتها، وتفتح مجالات إضافية لتبادل الخبراء المجرد من السياسة والبحث عن طرق جديدة وحلول موحدة لمشاكل الأمن الدولي الملحة.



ويجري المؤتمر في مدينة سوتشي الروسية بتاريخ 25-26 أبريل، بمشاركة ممثلي الدوائر الأمنية رفيعي المستوى وسيناقش المشاركون تطور إستراتيجية وتكتيك التنظيمات الإرهابية الدولية، مسائل ضمان الأمن المعلوماتي العالمي، مشكلة نمو إنتاج والاتجار غير المشروع بالمخدرات بصفة تهديد للسلام والاستقرار، وأيضا ضمان أمن أحداث عامة وثقافية ورياضية كبيرة، بما فيه كأس العالم الذي سيجري في روسيا في العام الجاري.