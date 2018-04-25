الأنبا دانيال يعلن عن مؤتمر علمي لتطوير مدارس الأحد

قال الأنبا دانيال، أسقف المعادي، ومقرر لجنة مئوية مدارس الأحد، إنه في إطار الاحتفال بمئوية مدارس الأحد، تكونت اللجنة الرابعة وهى لجنة المؤتمر العلمي الذي يبحث في تاريخ وحاضر ومستقبل مدارس الأحد.



وأضاف أسقف المعادي، من خلال الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المسئول عن هذه اللجنة الأستاذ جرجس صالح، ومعه بعض المعاونين، مؤكدًا أن المؤتمر العلمي سيقام في شهر سبتمبر المقبل وسيقدم فيه أكثر من ثلاثين بحث.



وتابع:«الباحثون من مصر وربما أجانب أو مصريين بالخارج، والهدف من المؤتمر تقديم أفكار جديدة، وأبحاث علمية متطورة عن مدارس الأحد وعلاقتها بالأنشطة الأخرى على مستوى الدولة وأنشطة الكنيسة».



