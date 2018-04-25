«الزغبى»: وفد برازيلى يبحث فرص الاستثمار فى مصر قريبا

قال محمد حسين الزغبى رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية فى البرازيل إلى اعتزام الاتحاد تنظيم زيارة لكبار المسئولين البرازيلين فى مجالى التجارة والزراعة إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة، لبحث فرص ومجالات التعاون بين مصر والبرازيل فى هذا الإطار.



ويشار إلى تنظيم زيارة لوفد من الجهات المصرية المعنية من وزارتى التجارة والصناعة، والزراعة، ودارالإفتاء للبرازيل للإطلاع على المسالخ الحلال بالبرازيل على أرض الواقع وجميع إجراءات السلامة والجودة والتحكم المتبعة فيها، إلى جانب التعرف على الشهادات الصحية، وشهادات المنشأ، وشهادات الحلال التى تصدرها الحكومة البرازيلية لضمان جودة اللحوم التى تصدرها.



وأضاف "الزغبي" أن البرازيل تعد أكبر مصدر للحوم الدواجن والأبقار والمنتجات الغذائية الحلال فى العالم خصوصا مع وجود ما يزيد عن 150 مسلخا حلالا بها، مؤكدا الخبرات المتراكمة لاتحاد المؤسسات الإسلامية فى البرازيل فى هذا المجال التى تمتد لما يزيد عن 40 عاما إذ تعد شركة "فامبراس حلال" التابعة للاتحاد هى الهيئة المعنية بإصدار شهادات الحال للمنتجات فى البرازيل والمعترف بها فى جميع أنحاء العالم.