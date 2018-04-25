وفاة قاضى المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا

توفي قاضي المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا البروفيسور فتحي عبدالنبي الوحيدي فجر اليوم، بعد معاناة مع المرض وعن عمر يناهز 67 عاما، وستتم مراسم الدفن اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الكتيبة في مدينة غزة.



وشغل المستشار الوحيدي منصب قاضٍ في المحكمة الدستورية الفلسطينية، وأحد مؤسسي جامعة الأزهر في غزة، وأستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، إضافة إلى نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية سابقا، وعميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لجامعة الأزهر سابقا ومستشار المجلس الوطني الفلسطيني للشئون الدستورية، وعضو اللجنة الفنية لصياغة الدستور الفلسطيني.



ونعت المحكمة الدستورية العليا باسم رئيسها المستشار الدكتور محمد الحاج قاسم ومستشاريها وأمينها العام وموظفيها الإداريين الدكتور الوحيدي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.