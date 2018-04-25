16 % ارتفاعًا فى أرباح «كريدى سويس» خلال 3 أشهر

ارتفعت أرباح بنك "كريدي سويس" بنحو 16% خلال الربع الأول من العام الحالى، كما زادت إيراداته بعكس تقديرات تراجعها.



وقال البنك السويسري في بيان اليوم الأربعاء، إنه حقق صافي أرباح بقيمة 694 مليون فرنك سويسري (709.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأول من العام الجاري، مقابل 596 مليون فرنك في الفترة المماثلة من 2017.



كانت توقعات المحللين أشارت إلى أن "كريدي سويس" سيُسجل أرباح بقيمة 653 مليون فرنك.



وأوضحت البيانات أن البنك سجل إيرادات بقيمة 5.8 مليار فرنك سويسري في الفترة من يناير وحتى مارس، مقابل 5.7 مليار فرنك في الربع المقارن من العام الماضي.



كالنت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "كريدي سويس" ستتراجع عند 5.4 مليار فرنك.



وبحلول الساعة 7:35 صباحًا بتوقيت جرينتش ارتفع سهم "كريدي سويس" بنحو 4.7% إلى 16.96 فرنك