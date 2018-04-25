هبوط النفط إلى 73.71 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات زيادة المخزونات الأمريكية، وفي ترقب تطور التوتر بين إيران والولايات المتحدة.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إيران أمس بمشاكل أكبر إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي، وذلك بعد تهديد طهران بالاستمرار في تلك البرامج إذا أخلت واشنطن بالاتفاق النووي في الشهر المقبل.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 0.2% إلى 73.71 دولار للبرميل.



وكان خام "برنت" تجاوز حاجز الـ75 دولارًا للبرميل للمرة الأوى منذ نوفمبر 2014 أمس.



كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" عند 67.57 دولار للبرميل بنسبة انخفاض 0.2%.



ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم عن بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي.



وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت أمس أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط زادت بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 20 أبريل الجاري.