«قابيل»: البرازيل ترغب فى زيادة تصدير اللحوم إلى مصر

التقى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، وفدًا من اتحاد المؤسسات الإسلامية فى البرازيل والذى يزور مصر حاليًا برئاسة محمد حسين الزغبى، إذ تم بحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد والحكومة المصرية، خصوصا فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التى يقوم بها الاتحاد فى الدول الإسلامية.



وقال الوزير إن الاجتماع تناول المشروعات التى ينفذها الاتحاد، خصوصًا فى مجال نشر نظام الحلال لمنتجات اللحوم والدواجن سواء داخل البرازيل أو فى مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن الاتحاد أبدى رغبته فى زيادة كميات منتجات اللحوم المصدرة من البرازيل إلى مصر لا سيما أن مصر تمثل إحدى كبريات الدول المستوردة لللحوم.



ولفت قابيل خلال الاجتماع إلى أن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها مع دولة البرازيل، خصوصًا فى ظل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور الذى يضم كلًا من البرازيل والأرجنتين وأورجواى وباراجوى، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات والتيسيرات لانسياب حركة التجارة بين البلدين.



ونوه الوزير إلى أن اتحاد المؤسسات الإسلامية اقترح تنفيذ برنامج مشترك بين الحكومتين المصرية والبرازيلية يتيح تيسير تداول الإجراءات والشهادات الخاصة برسائل اللحوم الحلال، لتسهيل عملية نفاذها إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تطبق إجراءات حازمة للتأكد من جودة شحنات اللحوم المستوردة وضمان سلامتها، بدءًا من عملية الذبح وحتى الوصول إلى الموانئ المصرية.