خاص.. محمد رمضان يُفصل من الخدمة فى «نسر الصعيد»

علمت «الدستور» من مصدر مقرب لأسرة مسلسل «نسر الصعيد»، الذى من المقرر أن يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني لعام 2018، أنه يتعرض للعديد من المفاجآت التي تقلب أحداث العمل رأسًا على عقب.



وتابع المصدر: ينفصل «زين»، الذى يجسد دوره محمد رمضان، من الخدمة، بسبب قضية يتم تلفيقها له، من عدوه الكبير فى البلد التى يعيش فيها، ويجسد دوره الفنان سيد رجب.



وتدور الأحداث حول الضابط الصعيدى «زين»، الذى يخدم فى القوات المسلحة، يحبه الجميع فى منطقته، ويعتبرونه القدوة فى جميع المجالات، شهم، جدع، ابن بلد، رجل يتحمل المسؤولية، ويتم قرار نقله إلى سيناء لمحاربة الإرهاب، وتتصاعد الأحداث فى إطار درامى واجتماعى.



«نسر الصعيد» من تأليف محمد عبد المعطى، وبطولة محمد رمضان، فاء عامر، درة، سيد رجب، عائشة بن أحمد، باسم الزارو، وآخرون، إنتاج العدل جروب، إخراج ياسر سامى، فى أولى تجاربه الإخراجية فى الدراما.