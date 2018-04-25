ضبط سلاح ناري بحوزة هارب من 5 قضايا سرقة بالفيوم

ألقى المقدم هاني تعيلب، رئيس مباحث مركز شرطة طامية بالفيوم، القبض على سائق مسجل شقي خطر هارب ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا سرقة بحوزته سلاح ناري وطلقة واحدة لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث طامية من ضبط «رامي.ج»، 24 سنة سائق ومقيم بالروبيات دائرة المركز هارب ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا سرقة وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وطلقة واحدة لذات العيار.



تم التحفظ علي المضبوطات وإلقاء القبض على المتهم، وحُرر له المحضر رقم 2263 إداري طامية لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.