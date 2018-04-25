القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 09:50 ص

خلال اجتماعه بأصحابها:

وزير الإسكان يطلب تشغيل مدارس العاصمة الإدارية الجديدة 2019

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان
dostor.org/2143090

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع أصحاب المدارس الخاصة التي حصلت على أراضٍ بالحي السكنى (R 3)، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال الاجتماع طلب الوزير الإسراع بتنفيذ الإنشاءات، وأن تكون هناك مرحلة أولى بكل مدرسة على الأقل، يتم تشغيلها في العام الدراسي 20192020، مشيرًا إلى أن الوزارة على استعداد تام للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لسرعة حصول هذه المدارس على التراخيص اللازمة، والمساعدة فى تذليل أى عقبة، بهدف سرعة بناء وتشغيل هذه المدارس.

وأضاف أنه تم اختيار مجموعة من المدارس الجادة للبدء فى تنفيذ مشروعاتها فى أول حي سكني تم تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن بدء حجز الوحدات به، وبالتالي يجب توافر جميع الخدمات للسكان.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولى من أصحاب المدارس الخاصة تقديم برامج زمنية محددة للتنفيذ، مؤكدًا أنه ستتم متابعتها من الوزارة، ومشددًا على ضرورة الالتزام بها.

وأعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أن هناك 7 مدارس تم تخصيص الأراضي لها، ودفعت المستحقات المالية عليها، ومعظمها تم استلامه الأرض المخصصة لها، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من أصحاب المدارس الخاصة على الحصول على أراض بالعاصمة الإدارية، والهيئة ستتابع برامج التنفيذ بكل جدية، لسرعة الانتهاء من الإنشاءات والتشغيل.

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