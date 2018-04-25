ألمانيا تتعهد بالتبرع بمليار يورو إضافية لسوريا

تعهدت ألمانيا اليوم بتخصيص ما قدره مليار يورو إضافية لمساعدة الشعب السوري وذلك في سياق مشاركتها في مؤتمر الدول المانحة في بروكسيل والذي تنظمه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وقالت وزارة الخارجية في برلين إنه يمكن إضافة 300 مليون يورو للتعهد السابق خلال النصف الثاني من العام، وذلك بمجرد أن تنتهي الحكومة الألمانية من وضع ميزانيتها المقبلة في الصيف.



ويذكر أن ألمانيا قدمت بالفعل مساعدات بقيمة 4،5 مليار يورو لسوريا منذ عام 2012.



و يهدف مؤتمر للمانحين يضم وفودا رفيعة المستوى من عشرات الدول والمنظمات الدولية، اليوم الأربعاء، إلى حشد الدعم المالي لسوريا والمنطقة، حيث يسعى المنظمون إلى إحياء محادثات السلام السياسية.



ومن المقرر أن يشارك أكثر من 80 وفدًا في الحدث الرئيسي للمؤتمر الذي يستمر يومين ويستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.



وأصدر مديرو وكالات وهيئات الأمم المتحدة نداء أمس الثلاثاء يحث الدول المانحة على زيادة مساهماتها في النداء الإنساني السنوي للأمم المتحدة الذي تبلغ قيمته 9،1 مليار دولار لسوريا والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين، محذرة من أن 2،3 مليار دولار فقط تم تلقيها حتى الآن.