مصدر عسكري روسي: لم نسلم سوريا منظومة «إس-300» للدفاع الجوي

أعلن مصدر عسكري روسي اليوم الأربعاء أن روسيا لم تسلم سوريا منظومة "إس300"، مؤكدا أن هذه المنظومة غير موجودة لدى القوات السورية.



وقال المصدر، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" إن:"القوات السورية لديها العديد من منظومات الدفاع الجوي منها السوفيتي ومنها الروسي الحديث من نوع بانتسير".



وأكد المصدر أن الأنباء، التي زعمت تسليم سوريا منذ شهر "منظومة إس 300" غير صحيحة، لافتا إلى أنه "لا توجد إس-300 لدى القوات السورية".



وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد أكد -في وقت سابق- أن موسكو لم تتخذ بعد قرار تسليم منظومة الدفاع الجوي "S-300" إلى سوريا، مضيفا أنه لا توجد أسرار وكل شيء بهذا الخصوص سيتم إعلانه في الوقت المناسب".