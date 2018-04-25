ضبط 7 قطع حشيش بحوزة عاطلين بالغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر.



كان اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن النقيب سامى المهدى من ضبط كلا من "عاطف ا. ر."، 37 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 4947 2015، جنح قسم شرطة ثان الغردقة "آداب عامة"، و"أحمد ا. ت."، 42 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 9844 2005 جنح قسم شرطة ثان الغردقة "مشاجرة"، وبحوزتهما 7 قطع لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم تحرر المحضر رقم 3798 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

