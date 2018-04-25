القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 07:56 ص

محكمة إيطالية: المنظمات العاملة في المتوسط تسهل الهجرة غير الشرعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2143023

قال سيناتور إيطالي إن محكمة النقض أكدت أن سفن المنظمات غير الحكومية العاملة في المتوسط تسهل الهجرة غير الشرعية، حسب صحيفة "الأيام" الليبية، اليوم الأربعاء.

وأوضح نائب رئيس مجلس الشيوخ الايطالي، روبرتو كالديرولي، في تصريحات نقلها وكالة "آكي" أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا، أكد وقف سفينة لوفينتا التابعة لمنظمة يوجيند ريتر الألمانية في أغسطس الماضي بميناء تراباني، بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن المدعي العام بكاتانيا أوقف قبل شهر بالتهمة نفسها سفينة منظمة بروأكتيفا الإسبانية غير الحكومية.

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