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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 07:36 ص

دعوة ليهود ألمانيا لعدم ارتداء «الكيباه» لتلافى مخاطر تعرضهم لاعتداءات

أرشيفية
أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2143020

دعا رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، جوزيف شوستر، اليهود إلى تجنب ارتداء الرموز الدينية في هذا البلد، وذلك لتلافي مخاطر تعرضهم لاعتداءات، وفقا لشبكة «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء.

وأشار رئيس المجلس اليهودي، في حديث مع الإذاعة العامة في برلين إلى أنه يتعين على يهود ألمانيا، البالغ عددهم 200 ألف شخص، توخي الحذر، قائلا: «أنصح الأفراد بعدم ارتداء الكيباه (القلنسوة التقليدية التي يضعها اليهود على الرأس) في المدن الألمانية الكبيرة».

وأثار عدد من الحوادث في الأشهر الأخيرة القلق من احتمال عودة مشاعر العداء للسامية في ألمانيا، سواء من جانب اليمين المتطرف، أو اللاجئين الذين تدفقوا منذ عام 2015.

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