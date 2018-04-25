نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان العشرين، الخاص بالعملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، لمكافحة الإرهاب، والتي تنفذها القوات المسلحة والشرطة، على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وجاء نص البيان كالتالي:





استكمالا لمراحل العملية الشاملة سيناء 2018 على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، يواصل أبناء الشعب المصرى من القوات المسلحة والشرطة تقديم أروع ملاحم البطولة والتضحية فى معركة الشرف لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية وتدمير بنيتهم التحتية، واستكمال المهام المخططة بكل عزيمة وفداء، وقد أسفرت العمليات خلال الأسبوع الماضى عن تحقيق النتائج الآتية:

قامت القوات الجوية بتحقيق النجاحات الآتية، على الاتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى، تم استهداف وتدمير عدد 3 وكر وبؤرة للعناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين.

وعلى الاتجاه الاستراتيجى الغربى تم قطع خطوط الإمداد للعناصر الإرهابية بتدمير عدد 10 عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر.

- القضاء على أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء المدعو ناصر أبو زقول، بالإضافة إلى مقتل عدد 4 أفراد شديدى الخطورة، والقبض على 173 فردًا آخرين بشمال ووسط سيناء.

- القضاء على 8 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة بشمال ووسط سيناء.

- القضاء على 17 فرد تكفيري بواسطة عناصر وزارة الداخلية نتيجة لمعلومات أمنية عن اختباء عدد من العناصر التكفيرية بإحدى المناطق السكنية المهجورة بدائرة قسم أول العريش، والتحفظ على 8 بنادق آلية و3 عبوة ناسفة معدة للتفجير وكميات من مواد الإعاشة.

- اكتشاف منطقة تدريب على اجتياز الموانع خاصة العناصر التكفيرية.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 74 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

- تدمير والتحفظ على 26 عربة أنواع تستخدمها العناصرالإرهابية.

- ضبط وتدمير 25 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- تدمير 437 ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر.

- اكتشاف وتدمير 38 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء، وكذا بنطاق المنطقة الغربية العسكرية.

وتستمر القوات البحرية فى أعمال التأمين البحرى وحماية الأهداف البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وقطع خطوط الإمداد للعناصر الارهابية، ومنع تسللها من وإلى البحر، وتواصل القوات الخاصة البحرية بالتعاون مع التشكيلات التعبوية إحكام الحصار البحرى على الساحل من رفح وحتى بور سعيد.





فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة، حيث تم تنظيم أكثر من 586 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي، وفرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.





وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود وعناصر المهندسين على الاتجاه الشمالى الشرقى، تم اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء، بالإضافة إلى 5 مزارع لنبات الخشخاش المخدر بمساحة 2 فدان.





وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط عربة نقل ضبط بداخلها 675 مسدس صوت و6000 طلقة أنواع، وكميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية، وضبط أكثر من مائتي فرد متسلل من جنسيات مختلفة، بالإضافة الى ضبط ربع طن من الحشيش المخدر، وعدد 650 الف قرص من الترامادول.

وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط عدد (7) عربة داخل مخزن بمنطقة وادي حمرة دوم بشلاتين.

ونتيجة للأعمال القتالية لقواتنا تم استشهاد 3 ضابط وإصابة ضابط صف وجندي، أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية من القوات المشاركة في المداهمات.

وتواصل القوات المسلحة والشرطة جهودها في حماية تراب الوطن وصون مقدساته من دنس الإرهاب الأسود متمسكين بعقيدتهم الراسخة فى سبيل تحقيق آمنة وسلامة شعبه العظيم.