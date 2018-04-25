بيونج يانج تدين الاتهامات الأمريكية حول حقوق الإنسان

أدانت بيونج يانج، مساء أمس الثلاثاء، انتقادات الولايات المتحدة لوضع حقوق الانسان في كوريا الشمالية، معتبرة أنها "سخيفة"، وذلك قبل أسابيع من لقاء يفترض أن يعقد بين دونالد ترامب وكيم جونج اون.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن واشنطن نصبت نفسها قاضيا لحقوق الإنسان.



وأضافت أنه أمر سخيف فعلا ويشبه قصة لص يطلب اعتقال لص آخر.



وتابعت الوكالة إن الهدف الحقيقي (للولايات المتحدة) هو تفكيك البلاد التي لا تطيعها وخلق ذرائع لضغوط واعتداءات سياسية وعسكرية واقتصادية. حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اتهمت في تقريرها السنوي عن وضع حقوق الإنسان في العالم في 2017 كوريا الشمالية، بسلسلة من الانتهاكات، مؤكدة انها جرت بموافقة الحكومة.