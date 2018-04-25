القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

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02:57 م

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09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 06:39 ص

مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة مهددة من قبل أمريكا والصين وروسيا

مراسلون بلا حدود:
عبير سليم
dostor.org/2143016

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الأربعاء إن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم مهددة من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وروسيا والصين التي تحاول سحق كل معارضة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تتهم "مراسلون بلا حدود" القوى الكبرى الثلاث بأنها تقود العمل ضد حرية الصحافة، مشيرة إلى أن ترامب يشن هجمات شخصية باستمرار على الصحفيين وبكين بتصدير "نموذجها لمراقبة الإعلام" من أجل خنق المعارضة في أماكن أخرى في آسيا.

وأضافت المنظمة أن حرية الصحافة سجلت مزيدا من التراجع في العالم العام الماضي، وأجواء الكراهية ضد الصحفيين خصوصا في أوروبا، والولايات المتحدة تهدد الديموقراطيات.

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