مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة مهددة من قبل أمريكا والصين وروسيا

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الأربعاء إن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم مهددة من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وروسيا والصين التي تحاول سحق كل معارضة.



وبحسب وكالة "فرانس برس"، تتهم "مراسلون بلا حدود" القوى الكبرى الثلاث بأنها تقود العمل ضد حرية الصحافة، مشيرة إلى أن ترامب يشن هجمات شخصية باستمرار على الصحفيين وبكين بتصدير "نموذجها لمراقبة الإعلام" من أجل خنق المعارضة في أماكن أخرى في آسيا.



وأضافت المنظمة أن حرية الصحافة سجلت مزيدا من التراجع في العالم العام الماضي، وأجواء الكراهية ضد الصحفيين خصوصا في أوروبا، والولايات المتحدة تهدد الديموقراطيات.