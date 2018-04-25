زعيم المعارضة فى أرمينيا يدعو لمسيرة جديدة

دعا زعيم المعارضة في أرمينيا الذي ساعد في إجبار رئيس الوزراء على الاستقالة إلى مسيرة جديدة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد إلغاء محادثات مقررة مع الحزب الجمهوري الحاكم، حسبما ذكرت «رويترز».



وقال النائب المعارض نيكول باشينيان في مناشدة مصورة على صفحته على «فيسبوك» بعدما قاد الآلاف في مسيرة، أمس الثلاثاء: «الحزب الجمهوري يفكر في استغلال استقالة سيركسيان ويريد الاحتفاظ بالسلطة، لا يمكن أن نوافق على تعيين ممثل لهذا الحزب رئيسا للوزراء، ولا يمكننا السماح لهذا النظام الفساد بأن يستمر في الوجود (على الساحة السياسية)».



يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، حثت قبل قليل جميع الأطراف في أرمينيا إلى الدخول في حوار بناء؛ لضمان الانتقال السلمي للسلطة.