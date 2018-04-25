صور.. حريق هائل فى مصنعين بالبساتين.. والحماية تدفع بـ16 سيارة إطفاء

اندلع حريق هائل داخل مصنع أخشاب بالبساتين، نتيجة لنشاط الرياح، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة.



وحجب تصاعد اﻷدخنة الكثيفة الرؤية بالطرق المؤدية إليها، فيما يحاصر رجال اﻹطفاء النيران الآن للسيطرة على الحريق.



كان حريق المصنع امتد لمصنع بويات ومواد بترولية ملاصق لمصنع الأخشاب، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع للأخشاب بالبساتين، وأمر اللواء علاء عبد الظاهر مساعد الوزير للحماية بالدفع بـ16 سيارة إطفاء و8 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمصانع الأخرى.