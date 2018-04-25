بالصور.. أحدث صيحات فساتين الزفاف لربيع 2019

يبدو أن مصصمي الأزياء، انتهو من وضع آخر صيحات موضة 2018، وقررت العديد من علامات الأزياء الشهيرة تقديم فساتين الزفاف الخاصة بربيع 2019، والتي أصابت صناع الموضة وخبراءها عقب طرحها بالدهشة.



ويستعرض "الدستور" أفضل 10 فساتين زفاف الخاصة بربيع 2019، وهي كالتالي:-



"Amsale Aberra"

قدمت علامة الأزياء الشهيرة Amsale Aberra، مجموعة فساتين الزفاف الخاصة بربيع 2019، حيث تميزت لمسة حديقة على فساتينها الأصيلة والتي ترجع إلى التسعينات ليكون الأنسب لعشاق العرس الأرستقراطي المثالي.



"Viktor & Rolf Mariage"

وفي مجموعة "Viktor & Rolf Mariage" تميزت بانتشار التل المرصع بالزركشة؛ ليعطي أثر سحري ويبدو مناسبًا لزفاف غير تقليدي.



"FRANCESCA MIRANDA"

أما عن مجموعة "FRANCESCA MIRANDA"، فتميزت الفساتين بالجرأة والتى تلبي مظهرك المثالي مع إظهار مزيج رائع من الأنوثة والطابع الرومانسي، أما البنطال الضيق فهو مستوحى من الأزياء الرجالية مما يجعلة ملفت للأنظار ومصير للاهتمام.



"SAVANNAH MILLER"

وعن مجموعة "SAVANNAH MILLER" فتميزت بانتشار الثقوب الجميلة والشرائط والدانتيل والتى تعطي مظهرًا بالبساطة لعرس هادئ.



"REEM ACRA"

وفي مجموعة "REEM ACRA" تظهر الطلة المثالية لأحلام العرائس والتي تتميز بالفساتين المنفوشة المدرجة لحفل زفاتف ملكي رومانسي.



"ELIZABETH FILLMORE"

أما هذه المجموعة اتسمت بالبساطة والهدوء فتميز الفستان بقماشة الستان المثالية والتي تظهر مفاتن الجسد وتكون مثالية لأصحاب الوزن المثالي، مما يسهل تغيرة فى ليلة الزفاف وارتداء واحدًا أخر، كما تفعل العديد من العرائس ليعطي مظهرًا رائعًا.



"LELA ROSE"

ولعشاق الكلاسيكية عليهم اقتناء مجموعة "LELA ROSE"، والتي تميزت بالبساطة للاستمتاع بحفلة راقصة خلال فصل الصيف أو الربيع.



"VICTORIA KYRIAKIDES"

وتميزت تلك المجموعة بالتفاصيل المعقدة الملهمة لعشاق الأزهار المطرزة لتبدو العروس مثالية تمامًا عند ارتدائها لهذا الفستان.



"MONIQUE LHUILLIER"

وتعد مجموعة "MONIQUE LHUILLIER" هي المفضلة للمرأة الشرقية لحفل زفاف بسيط، فتتميز طلتك بثوب بأكمام مثالية ليعرض هذا الفستان أسلوبًا أنثويًا جديدًا.



"ALEXANDRA GRECCO"

تميزت مجموعة أليكساندرا غريتشو بالمرح فهي مستوحاه من الستينيات وتناسب الحفلات الصاخبة.