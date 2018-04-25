ضبط 858 قضية تموينية متنوعة فى 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن جهودها في مجال متابعتها للأسواق لضبط جميع المخالفات التموينية.



وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، عن ضبط 858 قضية تموينية متنوعة عبارة عن «مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محال عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية».

