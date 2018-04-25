القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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09:49 ص

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06:22 م

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05:52 م

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02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
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«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
حوادث
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:55 ص

ضبط 858 قضية تموينية متنوعة فى 24 ساعة

ضبط 858 قضية تموينية
مصطفى حربى - هدير مصطفى
dostor.org/2143007

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن جهودها في مجال متابعتها للأسواق لضبط جميع المخالفات التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، عن ضبط 858 قضية تموينية متنوعة عبارة عن «مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محال عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية».

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