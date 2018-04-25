حظك اليوم.. برج العقرب: الوقت مناسب لحسم علاقة ما

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء الموافق 25 أبريل.



وفيما يخص برج العقرب، قالت:



مهنيًا: ردود فعل كثيرة تتعلق بحياتك المهنية، وتنجح في استيعابها وإيضاح الكثير من الغموض الذي كان يعتري العلاقة مع بعض الزملاء.



عاطفيًا: الوقت مناسب لحسم علاقة ما وإنهائها إذا كانت تسبّب لك المتاعب، في العموم ارتياح عام ولديك نية للتخلص من الأمور المزعجة.



صحيًا: لا تيأس من عدم التغلب على المصاعب الصحية التي قد تعتريك، بل حافظ على أمل كبير في ذلك.