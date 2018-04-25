السجون تتسلم صاحب شركة هارب من 4 سنوات حبس فى بولاق

كلفت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، رجال المباحث بتسليم صاحب شركة هارب من 5 أحكام حبس جزئى "تبديد، ومبانى" بإجمالى حبس 4 سنوات وشهر، وغرامات مالية مستحقة بلغت 4 ملايين، إلى قطاع مصلحة السجون لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده.



وكلفت النيابة العامة رجال تنفيذ الأحكام برفع اسمه من قوائم الهاربين من أحكام قضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



ألقى رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، القبض على "مدحت ص ج" 27 سنة، صاحب شركة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى "تبديد، ومبانى" بإجمالى حبس 4 سنوات وشهر، وغرامات مالية مستحقة بلغت 4 ملايين و738 ألفا و300 جنيه



وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.