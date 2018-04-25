دراسة: الموسيقى تساعد على الترابط الاجتماعى بين الناس

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعتى إكستر وطوكيو للفنون عن أن الأغاني من جميع أنحاء العالم تميل إلى تقاسم الميزات فيما بينها، وتشجع على الترابط الاجتماعي.



ووفق ما نشره موقع «sciencedaily»، قال الدكتور توماس كوري من جامعة إكستر: «تساعد النتائج التي توصلنا إليها في تفسير سبب قيام البشر بصناعة الموسيقى، وتظهر النتائج أن السمات الأكثر شيوعًا في الموسيقى في جميع أنحاء العالم ترتبط بأشياء تسمح للناس بتنسيق أعمالهم».



وتشير الدراسة إلى أن وظيفة الموسيقى هي الجمع بين الناس وربطهم اجتماعيًا، موضحة أنه كان ينظر للموسيقى الغربية من قبل على أنها وسيلة تعبير لأفراد يعرضون مواهبهم، لكن تأثيرها أكثر من ذلك حيث يمكنها أن تربط مشاعر البشر وتوحد تفكيرهم، ومثال على ذلك ترانيم الكنيسة التي تؤثر على الأشخاص بطريقة روحية معينة، أو أغاني الأناشيد الوطنية الحماسية في كوريا الشمالية التي يمكنها التأثير على أعداد خرافية من الأشخاص بحيث توجه مشاعرهم إلى تفكير بعينه.



وتوضح الدراسة أن هناك أمثلة متطرفة عن كيفية استخدام الموسيقى والرقص الجماعي لتوحيد وتنسيق المجموعات.



وحلل الباحثون 304 تسجيلات لموسيقى متنوعة من حيث الأسلوب من مختلف أنحاء العالم للكشف عن السمات المشتركة، واكتشفوا العشرات من المؤشرات الإحصائية عن وجود سمات مشتركة كانت موجودة باستمرار في أغلبية الأغاني في مختلف مناطق العالم، وشملت هذه الميزات طريقة الإيقاع نفسها وتأثيرها على الأفكار والمعتقدات.