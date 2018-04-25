القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
لايف ستايل
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:10 ص

دراسة: الموسيقى تساعد على الترابط الاجتماعى بين الناس

دراسة الموسيقى
دراسة الموسيقى
مارسيل نظمي
dostor.org/2142993

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعتى إكستر وطوكيو للفنون عن أن الأغاني من جميع أنحاء العالم تميل إلى تقاسم الميزات فيما بينها، وتشجع على الترابط الاجتماعي.

ووفق ما نشره موقع «sciencedaily»، قال الدكتور توماس كوري من جامعة إكستر: «تساعد النتائج التي توصلنا إليها في تفسير سبب قيام البشر بصناعة الموسيقى، وتظهر النتائج أن السمات الأكثر شيوعًا في الموسيقى في جميع أنحاء العالم ترتبط بأشياء تسمح للناس بتنسيق أعمالهم».

وتشير الدراسة إلى أن وظيفة الموسيقى هي الجمع بين الناس وربطهم اجتماعيًا، موضحة أنه كان ينظر للموسيقى الغربية من قبل على أنها وسيلة تعبير لأفراد يعرضون مواهبهم، لكن تأثيرها أكثر من ذلك حيث يمكنها أن تربط مشاعر البشر وتوحد تفكيرهم، ومثال على ذلك ترانيم الكنيسة التي تؤثر على الأشخاص بطريقة روحية معينة، أو أغاني الأناشيد الوطنية الحماسية في كوريا الشمالية التي يمكنها التأثير على أعداد خرافية من الأشخاص بحيث توجه مشاعرهم إلى تفكير بعينه.

وتوضح الدراسة أن هناك أمثلة متطرفة عن كيفية استخدام الموسيقى والرقص الجماعي لتوحيد وتنسيق المجموعات.

وحلل الباحثون 304 تسجيلات لموسيقى متنوعة من حيث الأسلوب من مختلف أنحاء العالم للكشف عن السمات المشتركة، واكتشفوا العشرات من المؤشرات الإحصائية عن وجود سمات مشتركة كانت موجودة باستمرار في أغلبية الأغاني في مختلف مناطق العالم، وشملت هذه الميزات طريقة الإيقاع نفسها وتأثيرها على الأفكار والمعتقدات.

موضوعات متعلقة

كيف تحل الخلافات؟

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة

منذ أقل من شهر

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»

منذ أقل من شهر

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات

منذ أقل من شهرين

أشهر طباخ سمك في مصر: بحب كنتاكي.. والسمك بالنسبالي للفرجة

منذ أقل من شهرين

حُكام «ذا فويس» بنفس الزي في جميع حلقات الموسم الرابع

منذ شهرين

10 خرافات عن الطب النفسى: «مش كله مجانين.. ولا كهربا»

الآن

خطة وزارة الصحة لتأمين احتفالات ذكرى «تحرير سيناء»

فيديوجراف.. «كيم كارداشيان وأرقام صلاح» أبرز أخبار اليوم

«الأمطار الرعدية» تحطّم أجزاء من سقف «كارفور المعادي» (فيديو)

السعودية تؤجل وضع حجر الأساس لمشروع «المدينة الترفيهية» في الرياض

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

شاهد.. الصور الأولى من موقع انفجار أسطوانة غاز بعقار فى المرج

ألبومات الصور

نهائى دورى مراكز الشباب للصم

ختام فعاليات مبادرة مجابهة التطرف والإرهاب بجامعة المنصورة (صور)

ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بـ«بنى عبيد»

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

شاهد.. الصور الأولى من موقع انفجار أسطوانة غاز بعقار فى المرج

كشكول

محلب رئيسا لجمعية خريجي هندسة القاهرة

آداب الإسكندرية تنظم يوم اليتيم لذوى الاحتياجات الخاصة

جامعة الأزهر توعي الطلاب ضد التطرف

المهندس محمد السويدي عضوا خارجيا لمجلس جامعة حلوان

عميد هندسة القاهرة: نسعى لإنشاء برامج جديدة و5 آلاف طالب بالدراسات العليا

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

أمريكا ستسحب جيشها من سوريا وتحمل دول المنطقة النفقات

لواء فلسطيني: عملية مخيم اليرموك استكمال لتطهير دمشق

شاهين يضئ سماء فرنسا بمهرجان كان

منوعات

محمد صلاح يتصدر «تويتر» بإشادت نجوم الكرة حول العالم (صور)

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

بطانية هائلة الحجم تكريمًا لنيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك