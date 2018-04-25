حبس المتهمين بقتل طالب فى بولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس المتهمين بقتل طالب عن طريق الخطأ، خلال مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.



كان قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى بلاغًا من "حمدى.ز.م"، 63 سنة، يفيد بوفاة نجله "محمد"، 17 سنة، "طالب"، نتيجة جراحة بتر بساقه اليمنى عقب إصابته برش خرطوش في الفخذ أثناء سيره بمنطقة أرض اللواء، واتهم كل من، "عبد الرحمن.ع.أ"، 26 سنة، و"عبدالناصر.ص.ف"، بالتسبب في وفاة نجله.



وأكدت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، صحة الواقعة، وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، من إلقاء القبض على المتهمين، وبحوزة الأول بندقية خرطوش.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وإطلاق المتهم الأول الأعيرة النارية خلال تشاجرهما مع آخرين بالمنطقة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.