حبس عامل طلب نصف مليون جنيه من تاجر لعدم نشر صور ابنته على «فيسبوك»

أمرت نيابة الجمالية بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة ابتزاز تاجر، بعرض صور نجلته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وطلب نصف مليون جنيه مقابل عدم نشرها.



وتلقى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم محمد علوى رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، بتضرر تاجر من عامل؛ لتحصله علي صور خاصة بنجلته طالبة بالثانوى من هاتفها المحمول حال قيامها بإصلاحه، ومساومته علي دفع 500 ألف جنيه؛ نظير عدم نشر تلك الصور علي مواقع التواصل الاجتماعى، وفضحها بمنطقة الجمالية، على الفور تم توجيه مأمورية بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وألقى القبض على المتهم.



واعترف أمام اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، بارتكاب الواقعة، كما اعترف بارتباطه عاطفيا بنجلة المبلغ منذ سنتين، ونظرًا لمروره بضائقة مالية، ولعلمه بثراء والدها بدأت في ذهنه فكرة مساومته علي دفع المبلغ المالي نظير عدم نشر مقاطع الفيديو والصور.