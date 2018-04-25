الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف فى أرمينيا على الحوار

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في أرمينيا إلى الدخول في حوار بناء؛ لضمان الانتقال السلمي للسلطة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر ناوريت، في بيان: «إن الأيام المقبلة، لحظات تاريخية لشعب أرمينيا وزعمائهم المنتخبين، كونهم يبدؤون بعملية تشكيل حكومة جديدة».



وأضافت: «ندعو جميع الأطراف إلى الحوار البناء في إطار الدستور الأرميني؛ لضمان الانتقال السلمي للسلطة التي تصب في إطار القانون»، مشيرة إلى أن واشنطن تنتظر بفارغ الصبر بدء العمل الوثيق مع الحكومة الجديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.



يُذكر أن رئيس وزراء أرمينيا سيرج سركيسيان، الذي عين رئيسًا للوزراء مؤخرا بعد 10 أعوام على رأس الدولة، قدم استقالته أول أمس الإثنين، بعد احتجاجات مناهضة للحكومة هزت البلاد منذ 11 يوم، وفقًا لـ"سكاي نيوز" عربية.