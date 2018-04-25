القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
عالم
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 03:32 ص

الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف فى أرمينيا على الحوار

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف فى أرمينيا على الحوار
عبير سليم
dostor.org/2142985

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في أرمينيا إلى الدخول في حوار بناء؛ لضمان الانتقال السلمي للسلطة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر ناوريت، في بيان: «إن الأيام المقبلة، لحظات تاريخية لشعب أرمينيا وزعمائهم المنتخبين، كونهم يبدؤون بعملية تشكيل حكومة جديدة».

وأضافت: «ندعو جميع الأطراف إلى الحوار البناء في إطار الدستور الأرميني؛ لضمان الانتقال السلمي للسلطة التي تصب في إطار القانون»، مشيرة إلى أن واشنطن تنتظر بفارغ الصبر بدء العمل الوثيق مع الحكومة الجديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أن رئيس وزراء أرمينيا سيرج سركيسيان، الذي عين رئيسًا للوزراء مؤخرا بعد 10 أعوام على رأس الدولة، قدم استقالته أول أمس الإثنين، بعد احتجاجات مناهضة للحكومة هزت البلاد منذ 11 يوم، وفقًا لـ"سكاي نيوز" عربية.

الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف فى أرمينيا على الحوار
الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف فى أرمينيا على الحوار
اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ اسبوع

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ أقل من شهر

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ أقل من شهر

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ أقل من شهر

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ أقل من شهر

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

الآن

خطة وزارة الصحة لتأمين احتفالات ذكرى «تحرير سيناء»

فيديوجراف.. «كيم كارداشيان وأرقام صلاح» أبرز أخبار اليوم

«الأمطار الرعدية» تحطّم أجزاء من سقف «كارفور المعادي» (فيديو)

السعودية تؤجل وضع حجر الأساس لمشروع «المدينة الترفيهية» في الرياض

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

شاهد.. الصور الأولى من موقع انفجار أسطوانة غاز بعقار فى المرج

ألبومات الصور

نهائى دورى مراكز الشباب للصم

ختام فعاليات مبادرة مجابهة التطرف والإرهاب بجامعة المنصورة (صور)

ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بـ«بنى عبيد»

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

«السيسي» يقر تعديلات قانون «رواتب الدبلوماسيين»

شاهد.. الصور الأولى من موقع انفجار أسطوانة غاز بعقار فى المرج

كشكول

محلب رئيسا لجمعية خريجي هندسة القاهرة

آداب الإسكندرية تنظم يوم اليتيم لذوى الاحتياجات الخاصة

جامعة الأزهر توعي الطلاب ضد التطرف

المهندس محمد السويدي عضوا خارجيا لمجلس جامعة حلوان

عميد هندسة القاهرة: نسعى لإنشاء برامج جديدة و5 آلاف طالب بالدراسات العليا

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

أمريكا ستسحب جيشها من سوريا وتحمل دول المنطقة النفقات

لواء فلسطيني: عملية مخيم اليرموك استكمال لتطهير دمشق

شاهين يضئ سماء فرنسا بمهرجان كان

منوعات

محمد صلاح يتصدر «تويتر» بإشادت نجوم الكرة حول العالم (صور)

إنفوجراف.. مواعيد جميع مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة

بطانية هائلة الحجم تكريمًا لنيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك