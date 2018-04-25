الأربعاء.. المفكر العراقى خزعل الماجدى بضيافة ورشة الزيتون الأدبية

يحل الشاعر والباحث في علم وتاريخ الأديان خزعل الماجدي٬ ضيفًا على ورشة الزيتون الأدبية٬ في محاضرة بعنوان "أنبياء سومريون.. كيف تحول عشرة ملوك سومريين إلي عشرة أنبياء توراتيين"، وذلك في تمام السابعة من مساء الأربعاء الموافق الثاني من شهر مايو المقبل.



ويتبعها حوار مفتوح مع المحاضر٬ حول المحاضرة وحول مسيرته الشكرية والفكرية والقضايا المطروحة علي الساحة الثقافية، ويقدم المحاضرة الناقد الشاعر شعبان يوسف٬ وبحضور كل من الكتاب: أسامة أمين٬ محمد إبراهيم طه٬ كريم فريد التركي٬ سامية أبوزيد٬ بثينة الناصري٬ فاطمة المرسي٬ حنان عزيز.