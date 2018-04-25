مقتل 16 شخصًا فى هجوم على كنيسة بنيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 16 شخصًا، إثر هجوم شنه رعاة مسلحين ببنادق على كنيسة في ولاية بوسط نيجيريا يعصف بها العنف الطائفي.



ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن موسى يامو، المتحدث باسم الشرطة في ولاية بينو قوله: «إن الهجوم وقع في نحو الساعة السادسة صباحًا في قرية أيار مبالوم التابعة لمنطقة جوير الشرقية، وقد تأكد مقتل 16 شخصًا بينهم قسان».



يُذكر أن الرعاة المشاركون في العنف الطائفي معظمهم مسلمون من جماعة الفولاني العرقية، بينما أغلب أفراد التجمعات الزراعية من المسيحيين، ويتبادل الجانبان شن هجمات.



ولقى مئات الأشخاص حتفهم في اشتباكات هذا العام بين رعاة ومزارعين بوسط نيجيريا في تفجر للعنف يضع ضغوطًا على الرئيس محمد بخاري، قبل أقل من عام على انتخابات يريد التنافس فيها.