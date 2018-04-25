تعرف على وجه الشبه بين مسلسلى عادل إمام ونيللى كريم فى رمضان

يظهر الزعيم عادل إمام بدور الصحفي الذي يعثر على أوراق وأدلة مهمة، يحاول أن يكشف خلالها عن هوية أحد رجال الأعمال الفاسدين، الذي لديه شعبية جارفة بفضل نفوذه الكبير في المجتمع، وهو ما يشابه إلى حدًا بعيدًا أحداث مسلسل الفنانة نيللي كريم في رمضان المقبل.



وتشهد حلقات عمل مسلسل نيللي كريم"اختفاء"، مستندات وأدلة تمت طباعتها في كتاب من تأليف الفنان هشام سليم، يحاول خلاله أن يظهر أحد القضايا الخاصة بالاختفاء القصري من قبل رجل دولة ذات نفوذ كبيرة، وهو ما يتشابه بفكرة مسلسل الزعيم عادل إمام.



كما أن هناك تشابه واضح في فكرة أن كلا الشخصين اللذين لديهما هذه الأدلة يحاول الفاسدين أن يتصدوا لإظهار هذه الحقائق للجمهور، حتى لا يفقدوا مكانتهم ويتم سجنهم.