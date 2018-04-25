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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 03:01 ص

عادل إمام يتعرض لـ«الضرب» فى «عوالم خفية»

عادل إمام
عادل إمام
محمد مجدي
dostor.org/2142981

يُحاول الفنان عادل إمام، أن يكشف جريمة فساد كبيرة خلال إحدى حلقات مسلسله الجديد "عوالم خفية"؛ إلا أن صاحب قضية الفساد يحاول أن يوقفه لعدم نشر تفاصيل جرئمه.

وعلم "الدستور" أن الزعيم سيتعرض للضرب المبرح الذي يوقعه أرضًا، كنوع من التهديد الشديد من قبل الرجل الذي يهدهده الزعيم بكشف تفاصيل جرائم فساده.

يذكر أن "عوالم خفية" من بطولة الفنان فتحي عبدالوهاب، ومي سليم، وبشرى، وهبة مجدي، وصلاح عبدالله، وأحمد وفيق، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام.

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