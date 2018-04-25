«خناقة» فى لوكشن تصوير «أهو ده اللى صار»

شهد لوكشن تصوير مسلسل "أهو ده اللي صار" بمعهد الفنون المسرحية بالهرم، "خناقة" بين أحد مساعدي الإخراج والمجاميع التي تؤدي بعض الأدوار الثانوية في العمل الرمضاني.



وعلمت "الدستور" أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين مساعد المخرج وأحد إناث المجاميع، وهو سرعان ما تدخل المنتج الفني للعمل، وينحاز لمساعد المخرج؛ لتتضاعف المشادة ويتدخل فيها أغلب المجاميع، إلى أن جاء الأمن وهدأ من الموقف.



يُذكر أن اللوكشن شهد تصوير عدد من المشاهد الخاصة بأروى جودة وعلي طيب، واللذان تتواجد مشاهدهما في عصر سعد زغلول.



و"أهو ده اللي صار" من بطولة روبي وأحمد داوود وسوسن بدر وهو من إخراج حاتم علي.