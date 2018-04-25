الكوميديا تُسيطر على البوستر الدعائى الرسمى لـ«الوصية»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الوصية"، الذي يخوض بطولته نجم الكوميديا أكرم حسني الشهير بـ"أبو حفيظة"، البوستر الدعائي الرسمي للعمل والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وتصدر كل من، الفنان أكرم حسني والفنانة ريم مصطفى والإعلامي الساخر أحمد أمين، الأفيش الرسمي للعمل، وظهروا بإطلالة مميزة تحلت بالكوميديا.



وتدور أحداث الوصية فى حلقات منفصلة متصلة حول العديد من القصص الكوميدية المبتكرة، ومن المقرر الاستعانة بعدد من النجوم كضيوف شرف على بعض الحلقات، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي وانتاج كريم أبو ذكري، وتأليف مصطفى حلمي وأيمن وتار.

