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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:01 ص

قطر تنقل مسلحين إلى ليبيا لعرقلة تحرير درنة

قطر تنقل مسلحين إلى
عبير سليم
dostor.org/2142976

أكدت مصادر عسكرية ليبية، اليوم الأربعاء، أن مخابرات الجيش الوطني الليبي لاحظت مؤخرًا تحركات مريبة تتمثل في وصول عشرات الإرهابيين إلى داخل البلاد بدعم قطري مباشر.

وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية: «إن قطر سرعت خلال الأسبوع الماضي من وتيرة تحركها في الجنوب الليبي بجلب عدد من الإرهابيين من جنسيات مختلفة عبر بلد ثالث مجاور، وأن أغلب الإرهابيين كانوا يقاتلون في سوريا والعراق سواء ضمن تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة الإرهابيين».

وأضافت المصادر أن هؤلاء الإرهابيين كانوا يتجهون للإلتحاق بنظرائهم في معسكر السدادة الذي تعرض للقصف السبت الماضي من قبل الطيران الليبي، إلى جانب طيران مجهول يرجح أن يكون تابعًا للقوات الأميركية، وأن الهدف المحتمل لتلك الجماعات كان الهجوم من جديد على منطقة الهلال النفطي في محاولة للسيطرة عليها بعد أن حررها الجيش الوطني في 11 سبتمبر 2016، وصد هجومًا عليها في مارس 2017.

وتابعت: «النظام القطري خطط لبث الفوضى في البلاد، وبخاصة في المنطقة الشرقية والهلال النفطي، من أجل عرقلة تقدم الجيش لتحرير مدينة درنة من تنظيم القاعدة المتحالف مع جماعة الإخوان، والمدعوم من الدوحة وأنقرة».

ونوه بأن هناك مساعي للاستفادة من الحرب النفسية المعلنة على الليبيين والتي أطلقها إعلام الجماعات الإرهابية بخصوص الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.

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