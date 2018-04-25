«المسمارى»: أبشروا أيها الشعب الليبى العظيم

كتب الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، صباح اليوم الأربعاء، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تدوينة مقتضبة لكنها تعكس بشرى سارة للشعب الليبي في القريب العاجل.



وقال المسمارى: «أبشروا أيها الشعب الليبي العظيم»، دون مزيد من التفاصيل.



وتوالت بعد ذلك ردود متابعى الصفحة، وربطها بعضهم بالأنباء المتداولة عن تحسن صحة المشير خليفة حفتر، ووصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة قادمًا من باريس، في حين ربط بعض المعلقين التدوينة بالاستعدادت الجارية للجيش الليبي لدخول مدرينة درنة.