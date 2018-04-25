واشنطن تؤجل تصويتا فى مجلس الأمن حول الصحراء الغربية

أجلت الولايات المتحدة تصويتا كان مقررا اليوم الأربعاء، في مجلس الأمن الدولي، حول مشروع قرار للتحضير لمحادثات بشأن الصحراء الغربية، من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.



ويهدف مشروع قرار تقدمت به واشنطن الأسبوع الماضي إلى الضغط على المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو"، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية لنزاع عمره عشرات السنوات.



وقال دبلوماسيون: إن روسيا وإثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اشتكتا من أنه يفتقر إلى التوازن ويعطي موقف المغرب مكانة أكبر.



وأبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن أمس بأنها تحتاج إلى قليل من الوقت للنظر في التعديلات المقترحة، وأنها تنوي عرض نسخة جديدة من مشروع القرار، بحسب رسالة إلكترونية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» اليوم الأربعاء.