برومو فيلم الرعب «Venom» يحقق نسب مشاهدات خيالية

استطاع فيلم الرعب العالمي «Venom» أن يحقق نسب مشاهدات خيالية فور طرح البرومو الدعائي الرسمي له عبر يوتيوب، وتخطى حاجز 21 مليون مشاهدة، ومن المقرر عرض الفيلم يوم 4 أكتوبر المقبل.



«Venom» هى شخصية خيالية شريرة ظهرت للمرة الأولى عام 1984، وتدور قصة الفيلم في إطار أكشن رعب وخيال علمى، وهو أحد أهم الصفقات التى أجريت مؤخرا بين مارفل وسونى، ومن المنتظر أن يتم عرضه فى أكتوبر 2018، ويشارك فى بطولة الفيلم توم هاردى، جينى سليت، ميشيل فايفر، وريز أحمد وهو من إخراج روبن فليشر.